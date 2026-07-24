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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.26 10:30

Рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду

Цены на нефть опускаются в пятницу после резкого скачка накануне, но Brent держится выше отметки в $100 за баррель. Рынок завершает неделю существенным ростом на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы провели 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов. В заявлении отмечается, что военные США продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив. Однако, по данным «Kpler», занимающейся отслеживанием судов, в четверг через пролив прошёл лишь один танкер.

Помимо возобновления проблем с проходом судов через Ормузский пролив, новый фронт на этой неделе открыли йеменские хуситы. Они начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели «качественную военную операцию» против двух саудовских нефтеналивных судов в Красном море, утверждая, что они нарушили морскую блокаду.

«Потенциальные перебои с поставками нефти на данный момент являются самыми серьёзными за все время этой войны, - отмечается в обзоре аналитиков «ING». - Проход судов через Ормузский пролив практически прекратился, при этом существуют явные риски для экспорта саудовской нефти через Красное море».

Эскалация конфликта ставит под угрозу значительный объём поставок нефти, предупреждают эксперты.

Соединенные Штаты устанавливают с пятницы новые импортные пошлины в отношении 60 стран, объясняя такие меры борьбой с принудительным трудом, сообщили 24 июля в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира. «Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнёров с учётом определённых исключений», - говорится в сообщении.

Как поясняет «The Hill», пошлины в 10% будут введены для стран, которые обязались принять запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и обеспечить его соблюдение. Остальные страны будут облагаться пошлиной в 12,5%. Согласно документу, пошлины на импортируемую из России продукцию составят 12,5%.

Рынок акций РФ начал торги в основную сессию снижением индикаторов после появления подробностей новых антироссийских санкций Евросоюза. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,86% и составили 2105,13 пункта и 845,82 пункта соответственно.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,14/80,84 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 196 копеек, средний курс продажи упал на 151 копейку. Лучшие курсы покупки составили 87-86,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,5-78,6 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно снижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу; рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть и приближающемуся налоговому периоду. Таким образом, нацвалюта практически никак не отреагировала на объявленные накануне новые санкции со стороны ЕС. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5355 рубля (-3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,71 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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