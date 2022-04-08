Цены на нефть меняются незначительно и разнонаправленно, до этого котировки завершили в минусе три сессии подряд на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА).

Как сообщает finmarket.ru, участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

«Это больше, чем 30-50 млн баррелей, о которых говорил Байден, - отметил старший аналитик «ING» Уоррен Паттерсон. - Это значительные объёмы, но они всё же меньше, чем ожидаемые потери около 2 млн баррелей в сутки российской нефти».

Другим негативным фактором для нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае, где в сутки фиксируется более 20 тысяч новых заражений. Это приводит к снижению прогнозов спроса в стране, отметил управляющий партнер «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

А в это время курс доллара продолжает расти в паре с евро на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система будет ужесточать денежно-кредитную политику значительно быстрее, чем Европейский центральный банк.

Существенную поддержку доллару на этой неделе оказал протокол мартовского заседания Федрезерва, из которого следует, что руководство центробанка готово повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, а также может вскоре приступить к сокращению объёма активов на балансе.

В свою очередь на европейскую валюту оказывают давление ситуация на Украине, а также неопределенность по поводу итогов президентских выборов во Франции.

Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в пятницу утром. Рубль укрепляется к бивалютной корзине на надеждах ослабления напряженности в ходе военной спецоперации на территории Украины.