Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются после роста более чем на 6% по итогам двух предыдущих сессий. Как сообщает finmarket.ru, трейдеры ждут новостей от ОПЕК+, пишет «Trading Economics».

«На данный момент нет никаких сомнений в том, что ОПЕК продлит сокращение добычи, но также растут предположения, что они сделают ещё одно существенное сокращение добычи, чтобы послать миру сигнал, - полагает старший рыночный аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн. - Не только потому, что некоторые члены недовольны войной в Газе, но и потому, что они считают, что спекулянты взяли под свой контроль этот рынок».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,16 рубля (-24,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,79 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар усилил снижение, евро также дешевеет.

Рубль укрепляется к бивалютной корзине с учётом начала подготовки экспортеров к налоговым платежам.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 88,0752 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 32,48 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 15,19 копейки и составил 96,5481 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 42,02 копейки, евро - на 11,16 копейки.

Курс доллара США продолжает снижаться к основным мировым валютам в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы.