Цены на нефть стабильны в четверг после уверенного подъёма накануне, в результате которого стоимость WTI достигла максимума за девять месяцев.

Еженедельный доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал рост запасов нефти и уменьшение резервов нефтепродуктов в стране, а также увеличение загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

Как сообщает finmarket.ru, поддержку рынку продолжают оказывать опасения сокращения предложения в связи со снижением добычи Саудовской Аравией и Россией.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,85 млн баррелей, запасы бензина снизились на 2,66 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Эксперты ожидали роста по нефти на 2,3 млн баррелей, уменьшения по бензину на 200 тысяч баррелей и повышения по дистиллятам на 386 тысяч баррелей.

Загруженность американских НПЗ на прошлой неделе составила 94%, с начала текущего квартала этот показатель был 93,6% по сравнению с 92,8% в июле-сентябре прошлого года.

«Нефтяной рынок продолжит идти вверх, пока нет серьёзных опасений в отношении перспектив спроса, - отмечает аналитик «City Index» Фавад Разакзада, слова которого приводит «Market Watch». - Цена WTI может подняться до $85 за баррель».

По данным Московской биржи, доллар США дешевел в начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,01 рубля (-19,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар ускорил снижение, евро также дешевеет.

Рубль укрепляется к бивалютной корзине с учётом недавнего решения Банка России приостановить до конца года покупку валюты в рамках зеркалирования операций Минфина РФ.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,7512 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подешевел на 44,88 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 27,15 копейки и составил 106,3635 рубля.

К официальному курсу американская валюта упала на 64,87 копейки, евро - на 52,62 копейки.

Курс доллара снижается к евро и растёт к иене в четверг утром перед публикацией показателя инфляции в США, которая может усилиться, свидетельствуют данные торгов и оценки аналитиков.