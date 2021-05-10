Рубль укрепляется к доллару и к евро на подрастающей нефти

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник на фоне перебоев в работе американского трубопровода «Colonial Pipeline» после кибератаки.

Хакерская атака парализовала «Colonial Pipeline», через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все ещё не восстановлена.

«Основным вопросом является то, как долго продлится приостановка работы. Очевидно, чем дольше она длится, тем больше это будет способствовать росту цен на нефтепродукты», - отмечают аналитики «ING», на которых ссылается «S&P Global Platts».

Между тем данные американской нефтесервисной компании «Baker Hughes», опубликованные 7 мая, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на восемь единиц - до 448 установок.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже «ICE Futures» к 8.19 мск составляет $68,64 за баррель, что на $0,36 (0,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Курс рубля в начале утренних торгов понедельника укрепляется к доллару и к евро на подрастающей нефти, следует из данных Московской биржи. Доллар США и евро слабо дешевеют в начале торгов.