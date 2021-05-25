Рубль укрепляется к доллару на дорожающей нефти

Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник утром в ожидании увеличения спроса по мере ослабления пандемии COVID-19, свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,11% — до 66,12 доллара за баррель.

По данным СМИ, число новых случаев COVID-19 в США за неделю выросло всего на 0,5%, что является самым низким показателем с марта 2020 года. Более 61% населения страны привились, что способствовало увеличению мобильности граждан и энергопотребления. На этом фоне нефтяные трейдеры надеются на дальнейшее восстановление спроса.

Несколько сдерживают этот оптимизм перспективы поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки. Тем не менее, по словам аналитиков «Goldman Sachs Group Inc», которых цитирует агентство «Блумберг», рынок, вероятно, сможет «поглотить» лишние баррели в случае роста спроса по мере вакцинации.

Рубль во вторник утром умеренно укрепляется к доллару на дорожающей нефти и символически снижается к евро, следует из данных Московской биржи. А урс доллара снижается во вторник утром на фоне ослабления опасений по поводу инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.