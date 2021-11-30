Рубль укрепляется на фоне позитивных сигналов с мировых рынков

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на снижении опасения по поводу эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов. Цена на январские фьючерсы WTI поднимается на 0,94%, до 70,61 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти во вторник продолжается положительная ценовая динамика, хотя и менее выраженная, чем накануне, когда стоимость нефти начала восстанавливаться после обвала пятницы. Инвесторы немного снизили беспокойство по поводу очередного штамма нового коронавируса — «омикрона», который обнаружен в Южной Африке.

«Помимо новостей о штамме «омикрон» мы ожидаем, что трейдеры также сосредоточат внимание на переговорах, которые потенциально могут привести к переподписанию договора о ядерной энергии между США и Ираном», — отметили аналитики «ANZ», мнение которых приводит газета «Wall Street Journal».

В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар США и евро незначительно слабеют, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с мировых рынков. Курс евро поднимается к доллару в ожидании публикации данных об уровне безработицы в Германии, свидетельствуют данные торгов. В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет относительно евро и иены.