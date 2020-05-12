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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.20 10:30

Рубль укрепляется на фоне роста цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть сегодня утром растут благодаря новостям о дополнительном сокращении добычи сырья рядом стран, в частности Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов. 12 мая оптимизму инвесторов способствуют новости о том, что ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия дополнительно снизят добычу нефти с целью сократить избыток сырья на мировом рынке.

Министерство энергетики Саудовской Аравии предписало «Saudi Aramco» сократить добычу нефти в июне на дополнительный к обязательствам страны по сделке ОПЕК+ 1 миллион баррелей в сутки. ОАЭ в июне сократят добычу дополнительно на 100 тысяч баррелей в день. Кувейт объявил о намерении в июне сократить нефтедобычу дополнительно на 80 тысяч баррелей в сутки.

Аналитик «AxiCorp's» Стивен Иннес, которого цитирует «Рейтер», считает, что подобные сокращения должны ускорить процесс восстановления баланса на мировых нефтяных рынках.

Напомним, ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,5974 рубля. По отношению к последней сделке 8 мая доллар подорожал почти на 20 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 27,51 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 9,51 копейки и составил 79,6526 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар снизился. Снижение составило 35,13 копейки.

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