Рубль укрепляется на фоне роста цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на 3-4% на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса, свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара.

Цена на нефть WTI в понедельник растёт более чем на 1 доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.

В США тем временем продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль крепнет к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,0110 рубля. По отношению к последней сделке 15 мая доллар упал почти на 57 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 19,46 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» рухнул к последней сделке на 61,21 копейки и составил 79,0054 рубля. К официальному курсу евро снизился на 12,25 копейки.