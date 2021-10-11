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Мурманская область. Арктика (16+)11.10.21 10:30

Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут почти на 2%, поскольку высокий спрос на неё поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как сообщает 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром продолжается рост предыдущей недели, чему способствует высокий спрос на это сырьё в качестве альтернативы природному газу, который сильно подорожал. Так, в Европе газовые фьючерсы с начала августа к концу сентября выросли в цене более чем вдвое, а исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров. Правда, к концу недели они откатились почти до 1000 долларов, но импульс к спросу на замену газа был дан серьёзный.

Кроме того, на последнем заседании ОПЕК+ альянс принял решение не ускорять наращивание добычи нефти. С августа он увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно отказаться от этих ограничений.

«Цены на нефть по-прежнему поддерживаются высоким спросом со стороны некоторых потребителей энергии, которые могут использовать нефть в качестве альтернативы природному газу, а также ограниченными поставками нефти со стороны ОПЕК+», — прокомментировали газете «Wall Street Journal» аналитики «NAB».

Сегодня в самом начале торгов на Московской бирже доллар США и евро незначительно снижается, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Курс доллара в понедельник утром растёт к иене благодаря тому, что инвесторы оценивают перспективы возможного ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

«Доллар США на этой неделе может сохранить значительный рост, поскольку внимание будет обращено на ожидания повышения ставки Федрезерва в следующем году», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «CBA».

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