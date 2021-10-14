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Мурманская область. Арктика (16+)14.10.21 10:30

Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок

Мировые цены на нефть растут в четверг утром на фоне снижения прогнозов по добыче на 2021-2022 годы от ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти сегодня  утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают доклад ОПЕК, опубликованный в среду. Как сообщает 1prime.ru, ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации на 2021 и 2022 годы на 210 тысяч и 130 тысяч баррелей в сутки соответственно — до 63,64 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,66 миллиона баррелей в сутки в следующем году.

Кроме того, на рост цен на нефть повлияло резкое снижение курса доллара в среду. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) достиг снижения на 0,53%, до 94,02 пункта. На данный момент индекс доллара снижается на 0,02%, до 94,06.

Сдерживающим фактором для роста цен на «чёрное золото» стали данные Американского института нефти (API). Так, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 5,2 миллиона баррелей при прогнозе роста всего на 140 тысяч баррелей.

Сегшодня утром курс доллара к основным мировым валютам стабилен, днём ранее американская валюта подешевела на 0,5% после публикации данных по инфляции в США и протокола сентябрьского заседания ФРС, свидетельствуют данные торгов. В самом начале торгов на Московской бирже доллар США и евро незначительно снижались, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

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