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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.23 10:30

Рубль укрепляется на фоне спроса на нацвалюту компаниями-экспортерами и позитива на мировых фондовых рынках

Цены на нефть стабилизировались и перешли к слабому росту в четверг после падения накануне на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос.

Как пишет finmarket.ru, данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 19.00 мск. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.

Опасения в отношении перспектив спроса, особенно в Китае, усиливаются, отмечает аналитик «CIBC Private Wealth» Ребекка Бабин, слова которой приводит «Market Watch». Потребление нефти в КНР, которое было довольно высоким в первые три квартала текущего года, ослабевает, отмечает она.

«Отсутствие уверенности в перспективах китайской экономики в 2024 году является главным фактором, беспокоящим участником рынка, - говорит Бабин. - Второй по значимости фактор, вызывающий опасения, это возможность того, что добыча в США будет превышать прогнозы, как это было в 2023 году».

По данным Московской биржи, доллар США начал торги умеренным снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,07 рубля (-20 копеек к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает снижаться, евро также незначительно дешевеет.

Рубль укрепляется на фоне спроса на нацвалюту компаниями-экспортерами и позитива на мировых фондовых рынках.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,0279 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 24,21 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 5,99 копейки и составил 101,1126 рубля.

К официальному курсу американская валюта подешевела на 67,72 копейки, евро - на 17,26 копейки.

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