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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.24 10:30

Рубль укрепляется на фоне жёсткой денежно-кредитной политики Банка России и несмотря на падение цен на нефть

Нефтяные цены умеренно опускаются сегодня утром после резкого снижения днём ранее.

На этой неделе рынок ждёт заседания Федеральной резервной системы (ФРС), данных о запасах топлива в США и итогов встречи ОПЕК+, которая состоится в четверг.

Как сообщает finmarket.ru, Федрезерв, как ожидается, сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но может сигнализировать готовность понизить её уже на следующем заседании в сентябре.

Аналитики «Macquarie» полагают, что отчёт Минэнерго США в среду укажет на сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей. Если сокращение будет больше ожидаемого, цены на нефть могут получить поддержку, сказал управляющий директор «Tyche Capital Advisors» Тарик Захир.

Тем временем Минэнерго США вчера сообщило о покупке 4,56 млн баррелей нефти для стратегического резерва. 

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо меняется в паре с евро, при этом умеренно дорожает к фунту стерлингов и демонстрирует значительный подъем в паре с японской нацвалютой.

На этой неделе в центре внимания трейдеров окажутся заседания ведущих центробанков мира. Федеральная резервная система (ФРС), как ожидается, не станет менять ключевую ставку, однако может сигнализировать о готовности начать смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. Решение Банка Англии спрогнозировать сложнее - аналитики склоняются к тому, что ставка может быть снижена, однако участники рынка скорее ждут её сохранения на прежнем уровне.

По состоянию на 9.25 мск за евро давали $1,0821, как и на закрытие сессии в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,73/88,32 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 9 копеек, средний курс продажи упал на 150 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 87-86,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,5-86,6 рубля за доллар.

Китайский юань немного дешевеет в начале торгов на Московской бирже. Рубль укрепляется на фоне жёсткой денежно-кредитной политики Банка России и несмотря на падение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7905 рубля (-0,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,62 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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