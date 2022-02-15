Рубль укрепляется на ожиданиях урегулирования внешнеполитической обстановки

Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно снижаются после роста на 5% за три торговых дня, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти во вторник утром наблюдается коррекционное снижение цен после роста на 5% за три торговые сессии. Кроме того, цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель впервые 1 октября 2014 года, а марки WTI — 95 долларов за баррель впервые с 17 сентября 2014 года.

Такое ралли на нефтяном рынке было обусловлено нестабильным геополитическим фоном, что в результате могло сказаться на поставках топлива.

Тем не менее, стоимость «чёрного золота» может вернуться к росту, так как, по словам аналитиков «Oanda», которые приводит газета «Wall Street Journal», спрос продолжает расти, в то время как глобальные запасы остаются на низком уровне.

В самом начале торгов на Московской бирже доллар США и евро умеренно снижались; рубль укрепляется по отношению к бивалютной корзине на ожиданиях урегулирования внешнеполитической обстановки с учётом последних заявлений политиков и предстоящих новых переговоров.

Курс евро во вторник утром растёт к доллару перед публикацией макроэкономических данных по еврозоне и Германии, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 4442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,3808 рубля.