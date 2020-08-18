Рубль укрепляется в начале торгов

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются после роста 17 августа в ожидании встреч ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Вчера нефть подорожала в пределах 1% на ожиданиях по спросу. Как сообщали СМИ, государственные нефтяные компании Китая забронировали танкеры для перевозки примерно 20 миллионов баррелей американской нефти в августе и сентябре.

Теперь внимание трейдеров обращено к грядущим встречам техкомитета и министерского комитета ОПЕК+, которые пройдут на этой неделе.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчёта взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Инвесторы также оценивают прогноз американского Минэнерго, опубликованный 17 августа вечером. Согласно документу, добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в сентябре снизится по сравнению с августом на 19 тысяч баррелей в день, или на 0,25% — до 7,558 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,5915 рубля. По отношению к последней сделке 17 августа доллар подешевел на 14,35 копейки. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 62,39 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 2,52 копейки и составил 87,4698 рубля. К официальному курсу евро подскочил на рубль.