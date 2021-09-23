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Мурманская область. Арктика (16+)23.09.21 10:30

Рубль укрепляется за счёт подъёма цен на нефтегазовые продукты и роста рынков в целом

Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг утром на данных Минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране почти до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,22% — до 72,39 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, нефтяные инвесторы продолжают оценивать данные по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв), которые за неделю, завершившуюся 17 сентября, снизились на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 414 миллионов баррелей, обновив минимум с октября 2018 года.

Однако, по мнению аналитиков «S&P Global Platts», которое приводит газета «Wall Street Journal», признаки избыточного предложения ближневосточной нефти на азиатском рынке могут ограничить будущую прибыль от нефти. «Непроданные поставки ближневосточной нефти могут повлиять на настроения в последние несколько дней ноябрьского цикла погрузки», — добавили эксперты.

Кроме того, росту цен на нефть способствует слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 93,32 пункта. Снижению курса американской валюты способствовали решения ФРС США по монетарной политики.

Сегодня утром курс доллара снижается по отношению к евро на решениях Федрезерва США относительно кредитно-денежной политики, свидетельствуют данные торгов.

А в это время главной угрозой для российской национальной валюты является возможный новый виток финансового кризиса, заявил «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он считает, что такой угрозой рублю является возможность нового витка финансового кризиса. Он в свою очередь может привести к серьёзному ослаблению российской валюты.

При этом политические угрозы временно отошли на второй план для рубля из-за проблем в Китае и кризиса на рынке газа в Европе.

Поэтому основную угрозу для рубля сейчас представляет комплекс событий, который в результате мог бы привести к новому витку финансового кризиса. При таких условиях есть вероятность, что российская валюта ослабнет до 80 рублей за доллар и 100 — за евро.

«Де-факто рубль сейчас укрепляется по двум причинам — подъём цен на нефтегазовые продукты и рост рынков в целом. Ситуация с газом в Европе подталкивает вверх российские фондовые индексы. А это, в свою очередь, стимулирует инвесторов вкладываться в Россию, подкрепляя это ростом ключевой ставки и, как следствие, доходности ОФЗ», — отметил собеседник издания.

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