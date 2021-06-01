Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 1% после заседания техкомитета ОПЕК+, при этом цена марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель впервые с 18 мая, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы отыгрывают оценки членов техкомитета ОПЕК+, согласно которым избыток нефти, накопившийся во время пандемии, почти исчез, и во втором полугодии запасы сырья будут стремительно сокращаться. На этом фоне аналитики ожидают, что министерский комитет ОПЕК+ на своём заседании во вторник подтвердит запланированное на июль увеличение добычи нефти альянсом.

Техкомитет ОПЕК+ прогнозирует, что с сентября по декабрь коммерческие запасы нефти будут падать как минимум по 2 миллиона баррелей в день. «Сейчас есть некоторая уверенность в том, что растущий спрос сможет поглотить ещё 2 миллиона баррелей в день из Ирана, если это произойдёт. Спрос в США способствует восстановлению мирового потребления», — сказал агентству «Блумберг» экономист «Oversea-Chinese Banking Corp» Хоуи Ли.

Рубль умеренно повышается в начале первых летних торгов на фоне роста стоимости нефти выше 70 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи. А курс доллара колеблется во вторник утром по отношению к другим мировым валютам в ожидании статданных из США.