Нефтяные цены слабо меняются сегодня утром, завершив в плюсе торги днем ранее.

«Мировой рынок нефти столкнулся со значительной неопределенностью в плане баланса спроса и предложения, - отметил управляющий партнер «SPI Asset Management» Стивен Иннес. - Эта неопределенность стала одной из причин, почему нефть торгуется в относительно узком диапазоне».

Как сообщает finmarket.ru, как ожидается, рост глобального спроса на нефть в этом году будет довольно умеренным из-за слабого подъёма мировой экономики и увеличения продаж электромобилей в Китае, отметил эксперт. Тем временем повышение предложения в этом году также замедлится по сравнению с прошлым, полагает Международное энергетическое агентство.

Иннес полагает, что цены на нефть будут колебаться вокруг текущих уровней до конца года, но отметил наличие понижательных рисков, в том числе связанных с темпами роста глобального ВВП и объёмами добычи сланцевой нефти в США.

По данным Московской биржи, доллар США немного снижался в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1625 рубля (-21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 46,96 копейки ниже уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает дешеветь, курс евро также снижается; рубль умеренно растёт в условиях подготовки компаний-экспортёров к налоговым выплатам февраля.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,173 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подешевел на 19,95 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» просел на 0,66 копейки и составил 99,9909 рубля.

К официальному курсу американская валюта потеряла 45,91 копейки, евро - на 18,67 копейки.