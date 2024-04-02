Цены на нефть продолжают расти во вторник после подъёма накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае.

Поддержку рынку также оказывают опасения усиления геополитической напряжённости после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, отмечает «Market Watch».

Как пишет finmarket.ru, отчёт Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс «ISM Manufacturing» в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Тем временем, в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов первые за пять месяцев.

«Сильные статданные из Китая усиливают надежды на то, что промышленный сектор страны сможет вернуться к устойчивому росту, и это станет одним из наиболее важных факторов поддержки цен на нефть в этом году», - отмечает аналитик «XS.com» Самер Хасн, слова которого приводит «Market Watch».

Нефтяной рынок продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.

По данным Московской биржи, доллар начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,35 рубля (+20,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар немного усилил рост. Евро также дорожает. Рубль умеренно снижается к бивалютной корзине, потеряв поддержку налогового периода.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 92,4077 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 26,52 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился на 11,39 копейки и составил 99,2139 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 11,63 копейки, евро снизился на 35,22 копейки.