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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 10:30

Рубль умеренно снижается к доллару и к евро

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром в ожидании заседания ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 0,62%, до 66,73 доллара за баррель.

Рынок сосредоточился на заседании ОПЕК, которое состоится во вторник, по вопросам поставок и определения дальнейшей нефтяной политики. Инвесторы также ожидают комментариев по поводу перспективы возвращения Ирана на рынок.

По мнению аналитиков, которое приводит агентство «Блумберг», ожидается, что ОПЕК будет придерживаться решения об увеличении добычи нефти в июле.

Оптимизм на рынке сырья также связан с восстановлением спроса на топливо. Постепенное снятие коронавирусных ограничений приводит к большей мобильности.

Рубль в понедельник умеренно снижается к доллару и к евро при дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара сегодня начал снижаться к другим основным мировым валютам, в частности, к евро, который преодолел отметку в 1,22 доллара, и иене, в ожидании публикации индекса деловой активности в США, свидетельствуют данные торгов.

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