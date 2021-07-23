Рубль умеренно снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции после трёх торговых сессий роста, благодаря чему котировки за неделю постепенно отыграли падение начала недели, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,35% — до 71,66 доллара за баррель.

Как пишет 1prime.ru, цены на нефть к концу недели несколько опускаются в рамках коррекции, которая следует после трех дней роста котировок. За это время нефть подорожала суммарно на 7,5-8%. Но с учётом распродажи понедельника, когда цены на нефть упали за один день в среднем на 7-7,5%, цены вернулись к прежнему уровню примерно в 72-73 доллара за баррель.

«Похоже, падение цены (на нефть. - Ред.) в понедельник было чрезмерной реакцией на… штамм «дельта», в то время как заметный рост цен последних трёх дней мог оказаться избыточным, учитывая потенциальное влияние роста случаев заражения на динамику роста экономики в основных потребительских регионах, таких как США, Европа, Япония и так далее», — цитирует газета «Wall Street Journal» мнение аналитиков «Ritterbusch & Associates».

Помимо пандемии коронавируса, которая может сдержать восстановление экономики и спроса, рынки продолжают оценивать усилия ОПЕК+. Альянс в минувшие выходные договорился продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Позднее в пятницу рынки ожидают публикацию статистики «Baker Hughes Company» по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 16 июля, их число выросло на две, до 380 агрегатов.

Рубль утром в пятницу умеренно снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Стоимость доллара к евро в это же время стабильна после прошедшего накануне заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), инвесторы ожидают данные по деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.