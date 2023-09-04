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Мурманская область. Арктика (16+)04.09.23 10:30

Рубль умеренно снижается на фоне отсутствия ярких стимулов к укреплению

Цены на нефть эталонных марок, завершившие минувшую неделю на максимальных отметках за этот год, слабо меняются утром в понедельник. Поддержку котировкам оказали опасения сокращения предложения на рынке, а также позитивные статданные из Китая.

Как пишет finmarket.ru, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе обновил максимум с февраля, сообщила в пятницу «Caixin Media Co.», рассчитывающая индикатор. Индекс увеличился до 51 пункта с 49,2 пункта в июле. Значение выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Трейдеры также ожидают продления Саудовской Аравией добровольного снижения добычи на 1 млн баррелей в сутки и на октябрь.

Кроме того, последние статданные из США «относительно сбалансированы и в целом соответствуют ожиданиям, что пиковый уровень процентных ставок Федрезерва уже достигнут, что в свою очередь подстегивает надежды на «мягкую посадку» американской экономики», отметил Тайлер Ричи из «Sevens Report Research».

Тем временем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США не изменилось и составило 512 единиц, что является минимумом с февраля 2022 года. Число газовых установок снизилось на 1, до 114.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,395 рубля (+30,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар продолжает расти, евро торгуется вблизи закрытия в пятницу.

Рубль умеренно снижается на фоне отсутствия ярких стимулов к укреплению.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,4917 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 40,17 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 1,75 копейки и составил 104,1675 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 15,06 копейки, евро подешевел на 44,23 копейки.

В понедельник юань немного вырос против доллара США. Инвесторы ждут выходящих на этой неделе важных данных, которые могут повлиять на динамику валютного рынка.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, незначительно снижается в понедельник утром, биржи США в этот день будут закрыты в связи с выходным днём, свидетельствуют данные торгов.

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