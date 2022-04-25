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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.22 10:30

Рубль усилил рост к основным инвалютам

Цены на нефть падают в понедельник на фоне растущих опасений падения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией.

Как пишет finmarket.ru,  Шанхай сообщил о рекордном количестве новых случаев COVID-19 в городе в выходные, а власти Пекина заявили, что коронавирус продолжает быстро распространяться.

Спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо в КНР в апреле, вероятно, снизится на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, то есть примерно на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщает агентство «Bloomberg» со ссылкой на источники. Такое падение будет самым резким с момента начала эпидемии COVID-19 в китайском Ухане более двух лет назад.

«Возможность падения спроса на нефть вновь в фокусе внимания рынка, - отмечает основатель «Vanda Insights» в Сингапуре Вандана Хари. - Мы видим риски снижения рынка».

А в это время доллар США продолжает дорожать к евро и фунту стерлингов, стабилен в паре с иеной. Поддержку американской валюте продолжают оказывать ожидания более быстрого в сравнении с другими центробанками ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Сегодня утром рубль усилил рост к основным инвалютам после старта торгов: доллар торгуется в районе 74,4 рубля, евро – ниже 78,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчётами «завтра» к 10.07 мск снижается на 1,1 рубля — до 74,35 рубля, курс евро – на 1,61 рубля, до 78,54 рубля. На старте торгов понедельника курс доллара снижался на 6 копеек, евро — на 60 копеек.

Сегодня  Банк России изменил порядок расчёта официальных курсов иностранных валют… «Курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 мск. Кроме того, для повышения репрезентативности официальных курсов евро и юаня по отношению к рублю Банк России переходит к использованию методики, аналогичной расчёту официального курса доллара США», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее курс доллара рассчитывался за период с 10.00 до 16.30 мск, а для курсов евро и юаня использовалась другая методика.

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