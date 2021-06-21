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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.21 10:30

Рубль усилил снижение к доллару и евро

Мировые цены на нефть поднимаются в понедельник утром на фоне снижения опасений инвесторов относительно спроса сырья в период пандемии, свидетельствуют данные торгов. Стоимость августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,56%, до 71,69 доллара, июльских — на 0,38%, до 71,91 доллара.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в мире. Темпы вакцинации увеличиваются во многих странах мира, в то время как заболеваемость снижается. На этом фоне снимаются некоторые карантинные ограничения, что положительно сказывается на уровне спроса на нефть.

Участники торгов также следят за переговорами по иранской ядерной сделке, в воскресенье завершился шестой раунд переговоров по полному восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ранее инвесторы опасались скорого возвращения иранской нефти, поскольку дополнительное предложение могло нарушить баланс на рынке. Однако аналитики отмечают, что на данный момент спрос на сырьё увеличивается, в то время как предложение остаётся практически неизменным.

«Рынок быстро осознает то, что с таким быстрым восстановлением спроса в северном полушарии летом потребуется дополнительное предложение. Продолжающаяся осторожность ОПЕК и небольшие шансы того, что иранская нефть скоро придет на рынок, предложение будет оставаться низким в течение следующих нескольких месяцев», — сказал агентству «Блумберг» старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии «Banking Group Ltd.» Дэниел Хайнс..

Рубль сегодня утром несколько усилил снижение к доллару и евро, американская валюта поднялась выше 73 рублей впервые почти за две недели, несмотря на растущие котировки нефти, следует из данных Московской биржи. А курс доллара в понедельник утром малоподвижен по отношению к евро и заметно снижается к иене после активного роста на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

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