Рубль усилил снижение в парах с долларом и евро

Мировые цены на нефть в понедельник утром опускаются, инвесторы оценивают риски вокруг ситуации с пандемией и спроса, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,62% — до 71,62 доллара за баррель.

«Штамм «дельта» продолжает влиять на восстановление спроса. Может потребоваться какое-то время, чтобы уверенность нефтяных «быков» восстановилась», — приводит агентство «Блумберг» мнение основательницы «Vanda Insights» в Сингапуре Ванданы Хари.

Как пишет 1prime.ru, после того, как ряд стран уже снял или ослабил карантинные ограничения на фоне продолжающейся вакцинации, в мире продолжает распространение штамм коронавируса «дельта», который считается более заразным и опасным. Трейдеры опасаются, что такая ситуация может вызвать новые ужесточения карантина в мире, что отразится на восстановлении экономики и нефтяном спросе.

Сегодня утром рубль несколько усилил снижение в парах с долларом и евро после старта торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. В это же время курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро и иене, опускается в понедельник утром, инвесторы ожидают очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов.