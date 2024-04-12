Рубль уступает позиции на фоне ослабления поддерживающих факторов

Нефтяные цены возобновили рост сегодня на фоне новой волны опасений в отношении возможной атаки Ирана на Израиль. Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

Как пишет finmarket.ru, газета «The Wall Street Journal» сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдёт в следующие 24-48 часов.

«Угроза вмешательства Ирана, вероятно, будет поддерживать тенденцию к росту цен на нефть, - отмечает аналитик «Saxo Bank Capital Markets» в Сингапуре Чару Чанана. - Однако повышательный тренд на рынке окажется под угрозой, если эскалации геополитических рисков удастся избежать».

Внимание трейдеров в пятницу также направлено на ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.

По данным Московской биржи, доллар США чуть дешевел в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,21 рубля (-5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 50,96 копейки ниже уровня действующего официального курса. Однако уже со второй минуты доллар США перешёл к укреплению, евро также прибавлял; рубль уступил позиции на фоне ослабления поддерживающих факторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,4408 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар подорожал на 17,33 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 20,75 копейки и составил 100,2075 рубля.

К официальному курсу американская валюта упала на 27,88 копейки, евро - на 47,18 копейки.