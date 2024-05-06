Нефтяные цены повышаются с утра после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

Как пишет finmarket.ru, давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством «Bloomberg», ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

«Saudi Aramco» в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении «Saudi Aramco».

По данным Московской биржи, доллар США укреплялся в самом начале торгов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,71 рубля (+10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 1,57 копейки выше уровня действующего официального курса. Через час торгов доллар продолжает дорожать, повышается и курс евро.

Рубль уступает позиции на фоне ослабления поддерживающих факторов, в том числе просевшей в ходе предыдущей недели нефти.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 91,8213 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подорожал на 22,13 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 16,98 копейки и составил 98,9298 рубля.

К официальному курсу американская валюта прибавила 12,95 копейки, евро - 36,96 копейки.