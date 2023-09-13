Нефтяные цены сегодня продолжают повышаться после того, как днём ранее они достигли максимальных уровней с середины ноября.

Как пишет www.finmarket.ru, ралли поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года, сообщает «MarketWatch». Дефицит может составить 3,3 млн баррелей в сутки в течение следующих трёх месяцев, заявил старший рыночный аналитик «OANDA» Эдвард Мойя. Рынок нефти «может стать ещё более напряжённым», если ситуация в экономике Европы или Китая начнёт улучшаться, полагает он. «Это означает, что мы легко можем увидеть, как нефть Brent достигнет уровня $100 за баррель», - сказал эксперт. При этом ожидается, что в IV квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится ещё на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тысяч б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тысяч б/с, до 104,31 млн б/с.

Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.

По данным Московской биржи, доллар США укреплялся в самом начале торгов, рубль уступает позиции на сигналах о возможной паузе в изменении денежно-кредитной политики Центробанка России. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,19 рубля (+25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 48,9 копейки выше уровня действующего официального курса. Но после попыток укрепиться на старте торгов доллар начал слабеть на Мосбирже, рубль продолжил попытки роста на сигналах об очередных мерах по стабилизации рубля и на фоне высоких цен на нефть.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 94,6949 рубля. По отношению к последней сделке во вторник доллар подешевел на 24,76 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 20,27 копейки и составил 101,7573 рубля.

К официальному курсу американская валюта потеряла 0,86 копейки, евро прибавил 19,27 копейки.

Индекс доллара незначительно снижается в среду утром, при этом американская валюта растёт к иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США и продолжают оценивать заявление главы Банка Японии об отрицательной ставке.

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Мосбиржа сообщила, что торги на срочном рынке сегодня приостановлены с 9.30 из-за сбоя. О времени возобновления торгов биржа сообщит отдельно.