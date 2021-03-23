Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за краткосрочные перспективы спроса на сырьё на фоне неравномерного восстановления после пандемии, свидетельствуют данные торгов.

Давление на котировки нефти по-прежнему оказывает ситуация с коронавирусом. Несмотря на развертывание вакцинации, во многих странах всё ещё действуют ограничения на передвижения. Это рождает риск для восстановления экономики в текущем году, а также для спроса на нефть.

«Я ожидал, что коррекция «отпугнет» спекулянтов, но не настолько. В краткосрочной перспективе я ожидаю, что цена на нефть будет иметь тенденцию к снижению», — приводит агентство «Блумберг» слова аналитика «Oanda» Джеффри Хейли.

В то же время агентство приводит мнение о том, что, несмотря на наблюдающееся снижение, цены на сырьё могут продолжить свой рост в долгосрочной перспективе, поддерживаемый стимулированием экономики США и более широкой кампанией вакцинации.

Сегодня утром курс доллара США умеренно повышается в паре с евро и снижается относительно японской иены. Рубль утром немного снижается к доллару и евро на фоне падения рынка нефти, следует из данных Московской биржи.