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Мурманская область. Арктика (16+)27.05.21 10:30

Рубль утром незначительно дешевеет к доллару и евро

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром в связи с возможным увеличением поставок из Ирана в случае возобновления ядерных договорённостей с этой страной, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы внимательно следят за ходом переговоров между Ираном и другими странами о возобновлении ядерного соглашения и в ожидании подробностей о сроках поставок в этом случае дополнительной нефти.

«Рынок всё ещё не уверен, как будет развиваться ситуация с Ираном. Перспективы остаются позитивными, с ослаблением ограничений, вероятно, увеличится мобильность граждан. Однако точное время подачи дополнительных баррелей иранской нефти может иметь большое значение», — сказал агентству «Блумберг» старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии «Banking Group Ltd.» Дэниел Хайнз.

Цена на чёрное золото могла бы снизиться и в большей степени, но накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей — до 484,3 миллиона. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 1,05 миллиона баррелей.

Рубль в четверг утром незначительно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара сегодня снижается к другим основным мировым валютам в ожидании публикации данных о ВВП США.

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