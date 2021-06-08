Рубль утром незначительно меняется против доллара и евро

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают опускаться в рамках коррекции почти на 1% после роста на 3-5% на предыдущей торговой неделе, свидетельствуют данные торгов. По итогам прошлой недели «чёрное золото» марки Brent подорожало на 3,3%, а WTI —на 5%. Оптимизму на рынке нефти способствовали рост спроса и перспективы восстановления экономики.

«Это просто случай, когда прирост стоимости оказывается слишком быстрым, сейчас наблюдается некоторая фиксация. Я не слишком сильно полагаюсь на продолжающее падение цены. Рынок всё ещё сохраняет оптимизм», — сказал агентству «Блумберг» экономист «Oversea-Chinese Banking Corp.» Хоуи Ли.

Инвесторы также находятся в ожидании публикации позднее во вторник ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) — STEO. Кроме того, в среду ожидается публикация статистики о недельных коммерческих запасах нефти и добыче этого сырья в стране, а в четверг — годовая инфляция в США в мае. Данные по инфляции могут повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые цены.

Рубль утром во вторник незначительно меняется против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется относительно евро и иены.