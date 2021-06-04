Рубль утром символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро

Мировые цены на нефть в пятницу утром коррекционно снижаются после роста в среднем на 3% за предыдущие три торговые сессии, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается коррекционное снижение после того, как цены на «чёрное золото» выросли в среднем на 3% за предыдущие три торговых дня.

Снижение цен на сырьё сдерживает статистика от Минэнерго США. Инвесторы оценивают статданные по коммерческим запасам нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 мая, которые снизились на 1%, или на 5,1 миллиона баррелей, — до 479,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на лишь 2,4 миллиона баррелей. Кроме того, стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 627,8 миллиона баррелей.

На этом фоне есть ожидания, что ОПЕК+ продолжит постепенно увеличивать добычу нефти. В частности гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков накануне заявил на ПМЭФ, что считает вполне возможным такое решение в июле.

Рубль утром в пятницу символически снижается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара сегодня утром колеблется по отношению к другим основным мировым валютам перед выходом статданных по безработице в США.