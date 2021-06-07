Рубль утром умеренно снижается против доллара и евро

Мировые цены на нефть в понедельник утром коррекционно снижаются после роста на 3-5% на прошлой торговой неделе, нефть марки Brent почти достигла отметку в 72 доллара за баррель, а WTI приблизилась к 70 долларам за баррель, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти сегодня утром наблюдается коррекционное снижение цен, после того как на прошлой торговой неделе сырьё подорожало в среднем на 3-5% на фоне общего оптимизма на рынке. Он был вызван сильными статданными по безработице в США, которые, ослабили опасения инвесторов относительно более скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Инвесторы также оценивают перспективы увеличение спроса на «чёрное золото» вследствие постепенного снятия ограничений на передвижение.

«Основное внимание по-прежнему уделяется спросу, и данные о трафике предполагают, что летний сезон вождения должен быть положительным. Рынок должен ещё больше укрепиться в ближайшие недели», — сказал агентству «Блумберг» старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии «Banking Group Ltd.» Дэниел Хайнс.

Рубль утром в понедельник умеренно снижается против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. В это время курс доллара колеблется к другим основным мировым валютам, инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после пятничных статданных из США.