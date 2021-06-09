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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.21 10:30

Рубль утром в среду умеренно повышается против доллара и евро

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, цена нефти марки Brent приближается к отметке в 73 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ранее API сообщил, что за неделю по 4 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.

Инвесторы также находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам нефти, которая будет опубликована в среду вечером Мнистерством энергетики США. Аналитики полагают, что запасы сократились на 2 миллиона баррелей.

Положительной динамике на рынке «чёрного золота» способствуют увеличение спроса и перспективы восстановления экономики. С постепенным снятием ограничений на передвижение повышается спрос на топливо. По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета «Wall Street Journal», цены на нефть ускорили рост на фоне более благоприятных перспектив спроса, чему способствовал прогресс в вакцинации от коронавируса и ослабление ограничений на поездки.

Рубль утром в среду умеренно повышается против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. А курс доллара сегодня слабо меняется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании публикации статданных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

 

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