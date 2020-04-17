Рубль уверенно растёт, доллар и евро пошли вниз

Мировые цены на нефть сегодня утром не показывают определенной динамики на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о поэтапном снятии карантинных мер в стране, свидетельствуют данные торговых площадок.

План Трампа, обнародованный 16 апреля, представляет собой рекомендации властям штатов и муниципалитетов, то есть изначально он необязателен к исполнению. Президент США подчеркнул, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут отменяться в каждом штате по решению властей, исходя из текущей ситуации.

«Цены на нефть растут после того, как президент Трамп выпустил руководящие принципы, согласно которым часть страны откроется намного раньше, чем кто-либо ожидал», — отметил старший рыночный аналитик брокерской компании «OANDA» Эдвард Мойя, чье мнение приводит агентство Рейтер.

В то же время давление на цены по-прежнему оказывают ожидания сохранения существенного дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти, даже несмотря на принятые ОПЕК+ меры по сокращению добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,6202 рубля. По отношению к последней сделке 16 апреля доллар подешевел 53 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,09 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился к последней сделке на 44,15 копейки и составил 79,9085 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 1,37 рубля.