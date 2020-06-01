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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.20 10:30

Рубль уверенно растёт в начале торгов

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром в преддверии июньской встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По мере приближения встречи ОПЕК+ усилились спекуляции по поводу грядущих решений. Действующая сделка предусматривает смягчение сокращения добычи с июля, то есть по сути вывод на рынок 2 миллионов баррелей нефти в сутки. Но, как сообщали источники РИА «Новости», обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. А на 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

«Основное внимание уделяется ОПЕК+. Мы, возможно, видим осторожный откат цен (на нефть)», — сказал агентству «Рейтер» экономист «Oversea-Chinese Banking Corp.» Хоуи Ли. При этом он отметил, что если альянс продлит текущие сокращения, цены могут достичь 40 долларов за баррель.

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем также оказывает давление на мировые рынки. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.

Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 69,8079 рубля.  Доллар опустился ниже 70 рублей впервые с 6 марта.

По отношению к последней сделке 29 мая доллар снизился на 33,46 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула на 94,41 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 21,77 копейки и составил 77,7123 рубля. К официальному курсу евро упал на 83,66 копейки.

 

 

 

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