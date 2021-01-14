Рубль увяз в ценах на «чёрное золото»

Стоимость нефти в четверг утром снижается на фоне укрепления доллара и роста запасов бензина в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Укрепление курса доллара к другим основным сегодня оказывает некоторое давление на стоимость «чёрного золота», поскольку сильный доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дороже для владеющих другой валютой инвесторов.

13 января Минэнерго США опубликовало данные, согласно которым запасы бензина выросли на 4,4 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,7 миллиона. Запасы нефти в стране за минувшую неделю при этом снизились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, и достигли 482,2 миллиона баррелей при прогнозе снижения показателя на 2,27 миллиона баррелей.

«Стремительное ралли на рынке нефти, вероятно, прервалось, поскольку укрепление доллара и вездесущий избыток бензина перевесили улетучивающиеся запасы сырой нефти в США», — прокомментировал агентству «Рейтер» аналитик «Axi» Стивен Иннес.

Участники торгов также опасаются, что рост случаев коронавируса, несмотря на начало массовой вакцинации, может снова подорвать спрос на топливо. В частности, в США, по данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения превысило отметку в 23 миллиона.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 73,7590 рубля. По отношению к последней сделке 13 января доллар подрос на 1,15 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 23,26 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 0,70 копейки и составил 89,6030 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 18 копеек.