Рубль в начале дня растёт к доллару и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствую данные торгов. Цены на нефть снижаются на фоне вернувшегося беспокойства по поводу дисбаланса спроса на сырьё и предложения.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 8,4 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского Министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 7,7 миллиона баррелей.

«Мы говорим о нормализации спроса и предложения, но нам предстоит пройти долгий путь», - считает глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо, слова которого приводит агентство «Рейтер».

А в это время министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что экономика РФ сможет «прожить» при цене нефти в 10 долларов за баррель. «Лет пять назад, если бы нефть Urals стоила дешевле 15 долларов - т. е. бюджет не получает ни копейки нефтегазовых доходов - это был бы кризис. А сейчас на нефть уже не так обращают внимание, потому что мы создали необходимые финансовые буферы и даже при цене 10 долларов проживём», - приводят его слова «Ведомости».

Силуанов отметил, что не назвал бы текущую ситуацию кризисом. «Это скорее не кризис, а вызов, который, как вы и говорите, не похож ни на какие другие, ситуация, которая, наверное, войдёт в учебники истории», - уточнил он. Минфин ожидает, что стоимость нефти в 2020 году составит в среднем 30 долларов за баррель, сообщил Антон Силуанов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,4759 руля. По отношению к последней сделке 5 мая доллар снизился на 27,61 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» упал к последней сделке на 37,37 копейки и составил 79,5688 рубля. Между тем к официальному курсу, установленному Банком России ещё 30 апреля, американская валюта выросла 75 копеек, евро - на 45 копеек.