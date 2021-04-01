Рубль в начале торгов незначительно снижается

Мировые цены на нефть в четверг растут после снижения днём ранее, при этом трейдеры ожидают решения ОПЕК+ по параметрам сделки на май, свидетельствуют данные торгов. Стоимость майских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,61% — до 59,52 доллара за баррель. Вчера снижение котировок достигало 2%.

Волатильность нефти днём ранее объясняется ожиданиями рынков по сделке ОПЕК+. В среду заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендаций по дальнейшей политике альянса.

В четверг состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+. На нём планируется определить параметры сделки по сокращению добычи нефти на май на фоне новых опасений за спрос из-за третьей волны коронавируса в мире.

«Альянс производителей практически гарантированно продлит текущие сокращения добычи нефти на май», — цитирует агентство «Франс Пресс» аналитика «PVM» Стивена Бреннока. Эксперт предполагает, что текущие сокращения могут быть продлены и на июнь с возможностью послаблений для России и Казахстана.

Позитивно сказывается на котировках статистика по запасам нефти в США, опубликованная днём ранее. Коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились впервые с середины февраля — на 0,9 миллиона баррелей, до 501,8 миллиона. Эксперты при этом ожидали роста показателя на 0,1 миллиона баррелей.

Рубль в начале торгов четверга незначительно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. А изменения доллара США и евро в самом начале торгов были незначительные