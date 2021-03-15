Рубль в начале торгов повышается на росте цен на нефть, но доллар поддерживается ростом доходности казначейских облигаций США

Мировые цены на нефть в понедельник утром уверенно растут на оптимизме инвесторов вокруг восстановления экономики и улучшения спроса на топливо, усилившегося после выхода макростатистики по КНР, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Так, участники торгов обратили внимание на новые экономические данные из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире. Промышленное производство КНР в феврале в годовом выражении выросло на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. Рост превзошёл ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 30%. В то же время рост розничных продаж в КНР в феврале составил до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе.

Цены на нефть также подкрепляются улучшающимися перспективами восстановления спроса. «И снова значительно улучшившаяся картина спроса наряду с сокращением предложения, особенно со стороны ОПЕК+, заставляет цены двигаться вверх», — цитирует агентство «Блумберг» старшего рыночного стратега «CMC Markets» Майкла МакКарти. По его словам, большое количество макроданных на этой неделе, в том числе по Китаю, могут предоставить первичные свидетельства восстановления экономики.

Рубль в начале торгов понедельника повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

А курс доллара к основным мировым валютам в понедельник утром тоже растёт, поддерживаемый ростом доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.

Общий оптимизм по поводу восстановления экономики, в частности, в связи с ожиданием господдержки в рамках подписанного президентом США Джозефом Байденом закона о мерах стимулирования на 1,9 триллиона долларов, а также снижение темпов распространения коронавируса и активная кампания вакцинации также продолжают оказывать поддержку американской валюте.