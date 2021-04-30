Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, что следует после трёх торговых сессий увеличения котировок на ожиданиях по спросу и сильной статистике, свидетельствуют данные торгов. Стоимость июньских фьючерсов на WTI сокращалась на 0,68% — до 64,57 доллара за баррель.

Нефть дорожала предыдущие три дня, за это время котировки поднялись в среднем примерно на 3,5-4,5%. Стоимость нефти поддерживали ожидания по спросу на нефть, хотя пандемия и продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия соглашения об ограничении добычи нефти. Кроме того, СМИ сообщали о том, что технический комитет ОПЕК+ повысил прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 миллионов баррелей в сутки в среднем в 2021 году с мартовской оценки в 5,6 миллиона баррелей.

Опубликованная в среду статистика по коммерческим запасам и добыче в США за неделю по 23 апреля также поддерживала цены на нефть. По данным Минэнерго страны, запасы выросли слабее ожиданий — на 0,1 миллиона вместо 0,6 миллиона баррелей, а добыча снизилась на 100 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

«На этой неделе был целый поток сильных данных и поддерживающих событий в США, но это, вероятно, скрыло растущий глобальный риск относительно более заразных вариантов COVID-19, особенно того, который вызвал хаос в Индии. Достигнув шестимесячного пика, нефть стала готова для передышки», — цитирует агентство «Блумберг» мнение основательницы «Vanda Insights» Ванданы Хари.

Сегодня рубль в начале торгов пятницы слабо снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара к основным мировым валютам в пятницу утром слабо изменяется в последний рабочий день апреля и после выхода важной статистики по США в четверг, свидетельствуют данные торгов.