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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.21 10:30

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Мировые цены на нефть растут во вторник утром после публикации статистики по экспорту и импорту Китая, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают макростатистику одного из крупнейших импортеров нефти, КНР. Так, экспорт Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт — на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объёма экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последние несколько недель существует некоторая волатильнось цен на нефть в связи с неопределенностью относительно перспектив спроса на сырьё. С одной стороны, ускорение темпов вакцинации в мире даёт надежду на скорое снятие ограничений мобильности, с другой — вновь возобновился рост заболеваний коронавирусом в мире, что замедляет процесс восстановления экономики.

«На рынке существуют очаги слабости, которые создают немного беспокойства, несмотря на продолжающееся восстановление, которое мы наблюдаем в таких крупных экономиках как США. В настоящий момент трейдеры занимают выжидательную позицию, и именно поэтому мы наблюдаем разнонаправленное движение цен», — сказал агентству «Блумберг» аналитик «ANZ» Дэниэл Хайнс.

Рубль в начале торгов растёт к доллару и сильнее к евро на фоне ослабления европейской валюты на международном рынке форекс, следует из данных Московской биржи.

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