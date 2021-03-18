Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются, увеличивая потери после выхода данных об очередном росте запасов этого сырья в США, опубликованных накануне, свидетельствуют данные торгов.

Давление на нефтяные цены 18 марта продолжает оказывать очередной рост запасов в США, которые являются крупнейшим потребителем этого сырья в мире. Официальные данные, опубликованные вчера, показали, что запасы за минувшую неделю выросли на 2,4 миллиона баррелей, до 500,8 миллиона баррелей. При этом отметку в 500 миллионов показатель превысил впервые с начала декабря.

Инвесторов также продолжает беспокоить ситуация с коронавирусом, и его влиянием на спрос. Ряд европейских стран уже прекратили использование вакцины «AstraZeneca» против COVID-19 из-за опасений по поводу возможных побочных эффектов. Тем временем в Германии наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. Италия планирует усилить карантинные меры на Пасху, а Франция вводит более жёсткие ограничения.

При этом аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе рынки оптимистично настроены, поэтому сейчас цены на нефть будут находиться в узком диапазоне, периодически переходя от роста к снижению.

«На данный момент нефть может торговаться в определенном диапазоне. Хотя рост запасов сырой нефти в США, вероятно, испортил настроения в краткосрочной перспективе, учитывая темпы глобальной вакцинации и восстановления экономики, мы сохраняем оптимизм в отношении энергетического комплекса», — прокомментировал агентству «Блумберг» экономист «OCBC Bank» Хоуи Ли.

Рубль в начале торгов разнонаправленно меняется к доллару и евро на дешевеющей нефти после вчерашнего ощутимого падения, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара в четверг утром коррекционно растёт по отношению к другим основным мировым валютам после снижения в среду, свидетельствуют данные торгов.

В четверг американская валюта восстанавливает потери, понесенные после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой ставки на уровне в 0-0,25% годовых. ФРС также дала понять, что не торопится повышать процентные ставки на протяжении всего 2023 года, несмотря на быстрое восстановление американской экономики.