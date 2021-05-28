Цены на нефть продолжают расти в пятницу утром, завершая неделю подъёмом более чем на 5%. Как Brent, так и WTI дорожают шестую сессию подряд, причём июльский фьючерс на WTI завершил торги в четверг на максимуме за 2,5 года. Поддержку рынку оказывают позитивные сигналы из США, усиливающие оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в этой стране.

Тем временем оценка роста ВВП США в первом квартале была оставлена Министерством торговли на уровне 6,4% в пересчёте на годовые темпы.

В понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведёт к повышению спроса на нефтепродукты и нефть в стране.

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Ираном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет «Вloomberg». Однако многие эксперты считают, что рынок сможет «переварить» новые объёмы иранской нефти. «Импульс к росту нефтяного рынка сохраняется, повышение спроса в США и Европе компенсирует сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в ряде стран Азии, - отмечает экономист «Oversea-Chinese Banking Group» Хоуи Ли. - Рынок уверен, что сможет поглотить любые дополнительные поставки».

Рубль в начале торгов сегодня символически снижается к доллару и укрепляется к евро при дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. А курс доллара растёт в пятницу утром к другим основным мировым валютам после выхода накануне ряда макроэкономических статданных в США.