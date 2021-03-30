Рубль в начале торгов символически подрастает к доллару и евро на фоне слабого роста нефтяных котировок

Мировые цены на нефть во вторник утром показывают слабую отрицательную динамику, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса и предложения перед заседаниями ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Стоимость майских фьючерсов на WTI опускалась на 0,1%, до 61,5 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ в среду и четверг, оценивая возможные решения по сделке о снижении добычи нефти. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча всего альянса ОПЕК+ намечена на 1 апреля. «Ожидается, что группа сохранит добычу и в мае, учитывая текущую слабость физического рынка нефти», — сообщил аналитик «SEB» Бьярне Шильдроп, чьё мнение приводит агентство «Франс Пресс».

В среду также ожидается статистика по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю от Минэнерго страны. Аналитики полагают, что запасы покажут рост шестую неделю подряд — на 0,4 миллиона баррелей, до 503,1 миллиона.

А в это время доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром, а рубль символически подрастает к доллару и евро на фоне слабого роста нефтяных котировок.

В апреле от российской национальной валюты не стоит ждать укрепления, заявил в беседе с агентством «Прайм» директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Говоря о факторах, которые влияют на динамику курса рубля, то, по мнению Шибанова, в апреле могут снижаться сырьевые цены. В то же время будет сохраняться относительно высокая инфляция в России.

Поэтому, прогнозирует специалист, стоит скорее ожидать ослабления рубля, чем его укрепления, по сравнению с нынешним курсом.