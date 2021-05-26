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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.21 10:30

Рубль в начале торгов слабо колеблется к доллару и евро

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на ожидании статистики от Минэнерго США о запасах за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,21% — до 65,93 доллара за баррель.

Рынок нефти в среду находится в ожидании публикации официальной статистики по запасам нефти от Министерства энергетики США. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы в стране за минувшую неделю снизились на 1,05 миллиона. Инвесторы также отыгрывают оценку по недельному изменению коммерческих запасов в США от Американского института нефти (API), которая была опубликована в ночь на среду. Согласно данным, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 0,4 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 1,3 миллиона.

Кроме того, трейдеры сохраняют опасения по поводу перспектив увеличения поставок нефти из Ирана в случае возобновления ядерной сделки.

Рубль в начале торгов слабо колеблется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Доллар в начале торгов снижается, а средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке уменьшился на 6,74 копейки и составил 89,9676 рубля.

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