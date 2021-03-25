Мировые цены на нефть в четверг значительно снижаются после активного роста в среду, свидетельствуют данные торгов. Вчера стоимость нефти подскочила почти на 6% после обвала в начале недели и на новостях о блокировке Суэцкого канала.

Севший на мель в Суэцком канале гигантский контейнеровоз «Ever Given» тайваньской компании «Evergreen Marine» перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Блокировка в Суэцком канале вызвала трудности с поставками нефти, что и вызвало резкий рост котировок сырья. В то же время аналитики считают, что это создаёт лишь временные проблемы с поставками.

«Коррекция была преувеличена. В конечном итоге, ситуация в Суэцком канале станет лишь временной проблемой для транспортировки нефти. Это не меняет соотношение спроса и предложения и никоим образом не влияет на долгосрочные перспективы», — цитирует агентство «Блумберг» старшего рыночного стратега «CMC Markets» Майкла МакКарти.

Ухудшение эпидемиологической обстановки также продолжает оказывать давление на нефтяной рынок. Рост заболеваемости в мире, а также ужесточение карантинных ограничений вызвали новую волну опасений за перспективы восстановления спроса на сырье в 2021 году.

Курс евро к доллару в четверг утром немного растёт, — инвесторы ожидают макроэкономических данных из Германии, свидетельствуют данные торгов.

На динамику доллара могут повлиять ряд данных по США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Ожидается, что ВВП страны, согласно третьей окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 4,1% в пересчёте на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Кроме того, Министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 марта. Эксперты прогнозируют, что показатель сократился на 40 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 730 тысяч заявок.

Рубль в начале торгов слабо растёт к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.