Рубль в начале торгов волатилен

Цены на нефть продолжают расти на фоне неопределенности в отношении перспектив европейского эмбарго на поставки нефти из России, а также ситуации в Китае, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад.

Как пишет finmarket.ru, некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки введения запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия, сообщило агентство «Bloomberg» со ссылкой на европейских дипломатов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине года может достигнуть 3 млн баррелей в сутки. Сокращение Россией добычи нефти в апреле почти на 1 млн б/с привело к сокращению глобальных поставок на 710 тысяч б/с, до 98,1 млн б/с, отметило МЭА в опубликованном накануне отчете.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками спровоцирует экономический спад и, соответственно, снижение спроса на энергоресурсы.

«Фокус внимания рынка направлен как на локдауны в Китае, так и на риски спада в экономике из-за высокой инфляции, - отмечает аналитик по сырьевому сектору «Saxo Bank» Оле Хансен, слова которого приводит «Market Watch». - При том, что страны ЕС ещё не согласовали санкции в отношении российской нефти, Саудовская Аравия и ОАЭ предупреждают, что свободных мощностей в добывающем секторе мало».

Рубль в начале торгов на Московской бирже волатилен: доллар на открытии упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года, евро — ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, следует из динамики торгов. Курс доллара расчётами «завтра» на 10.10 мск перешёл к росту и прибавляет 41 копейку, до 63,71 рубля, евро повышается на 1,02 рубля, до 66,28 рубля. Минутами ранее доллар опускался до 62,63 рубля, евро — до 64,94 рубля.

Курс доллара в пятницу утром растёт к иене и снижается к евро на ряде разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.