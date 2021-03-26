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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 10:30

Рубль в пятницу утром пытается восстанавливаться к доллару и евро

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром, — инвесторы опасаются снижения поставок сырья из-за блокировки Суэцкого канала, свидетельствуют данные торгов.

В марте цены на нефть демонстрируют высокую волатильность. Так, 18 марта цены рухнули на 7%, после чего начали корректироваться вверх. На этой неделе резкие ценовые колебания продолжаются. Во вторник, 23 марта, нефть вновь резко подешевела — на 6%, затем в среду, 24 марта, подорожала на 6%, а в четверг, 25 марта, цена опять упала — на 4%.

Такие резкие скачки связаны с неопределенностью на рынке. Инвесторы опасаются за ближайшие перспективы восстановления спроса ввиду возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом и ужесточения карантина в ряде стран.

В то же время некоторую поддержку ценам оказывает ситуация в Суэцком канале. В среду контейнеровоз «Ever Given» длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов. По оценкам экспертов, разблокировка канала может занять несколько недель.

«В настоящее время на рынке наблюдается сильная волатильность. Задержки с открытием Суэцкого канала могут немного поддержать, но рост числа случаев заражения вирусом в Европе и США ограничит потенциал роста», — комментирует ситуацию на рынке агентству «Блумберг» аналитик «Axi» Стивен Иннес.

Рубль в пятницу утром продолжает восстанавливаться к доллару и евро на фоне повышения рынка нефти, следует из данных Московской биржи. В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается в паре с евро и умеренно растёт к иене.

 

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