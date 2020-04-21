Рубль валится на фоне падения цен на «чёрное золото»

Стоимость нефти марки WTI коррекционно дорожает после падения 20 апреля, майский фьючерс на Нью-Йоркской торговой бирже (NYMEX) вернулся к росту после падения в отрицательную зону, свидетельствуют данные торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 4,8%, до 21,41 доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 0,78%, до 25,37 доллара за баррель.

По итогам торгов понедельника на бирже «NYMEX» цена майских фьючерсов на WTI обвалилась на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 18,3%, до 20,03 доллара за баррель. На «NYMEX» вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

«Это явное свидетельство уничтожения спроса. Это относится не только к энергетическим рынкам, это очень чёткое свидетельство экономического ущерба», — отметил агентству «Рейтер» главный рыночный стратег-аналитик «CMC Markets» Майкл Мак-Карти.

В связи с пандемией коронавируса и замедления экономической активности стран инвесторы опасаются за спрос. Негативные настроения на нефтяных рынках вызваны и тем, что надежды на быстрое восстановление после кризиса, вызванного пандемией, угасают, поскольку правительства встают на путь восстановления своих экономик осторожно.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне обвала нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,9462 рубля. По отношению к последней сделке 20 апреля доллар подорожал на 39,62 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта взлетела на 1,28 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 31,79 копейки и составил 82,3079 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 1,21 рубля.