Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: борьба идёт с переменным успехомЖителям Абрам-Мыса не рекомендуют использовать воду из сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.04.20 10:30

Рубль валится на фоне падения цен на «чёрное золото»

Стоимость нефти марки WTI коррекционно дорожает после падения 20 апреля, майский фьючерс на Нью-Йоркской торговой бирже (NYMEX) вернулся к росту после падения в отрицательную зону, свидетельствуют данные торгов.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 4,8%, до 21,41 доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 0,78%, до 25,37 доллара за баррель.

По итогам торгов понедельника на бирже «NYMEX» цена майских фьючерсов на WTI обвалилась на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 18,3%, до 20,03 доллара за баррель. На «NYMEX» вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

«Это явное свидетельство уничтожения спроса. Это относится не только к энергетическим рынкам, это очень чёткое свидетельство экономического ущерба», — отметил агентству «Рейтер» главный рыночный стратег-аналитик «CMC Markets» Майкл Мак-Карти.

В связи с пандемией коронавируса и замедления экономической активности стран инвесторы опасаются за спрос. Негативные настроения на нефтяных рынках вызваны и тем, что надежды на быстрое восстановление после кризиса, вызванного пандемией, угасают, поскольку правительства встают на путь восстановления своих экономик осторожно.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне обвала нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со  сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 75,9462 рубля. По отношению к последней сделке 20 апреля доллар подорожал на 39,62 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта взлетела на 1,28 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 31,79 копейки и составил 82,3079 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 1,21 рубля.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Ольга
19.04.20 11:33
Огромное Вам спасибо за трансляцию Пасхальной службы!
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые состоится трансляция пасхальной службы
Илья
18.04.20 15:23
Это очередь на обед в столовую ОМС рядом с сухим доком. Они так стоят каждый день, на протяжении уже больше полугода. Я мимо этой очереди постоянно ездил на работу. Кто работал на стройплощадке, тот п
Комментарий к новости:Снимок очереди в столовую заинтриговал пользователей соцсети
NOUDIMON
17.04.20 12:18
А мы будем в режиме онлайн наблюдать по мониторам, как всё краше и краше становятся наши города, будем любоваться из окон на спортивные и детские площадки, которые нельзя посещать из-за режима самоизо
Комментарий к новости:В 2020 году на реализацию нацпроектов в Мурманской области планируется направить более 14 млрд рублей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:00«Знахарки». Документальный цикл (12+)15:45«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:05«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Доля молодых должников в России за последние три года выросла вдвое - эксперт-PRO Валюту (16+)Рубль валится на фоне падения цен на «чёрное золото»-PRO Энергетику (18+)Генеральным директором АО «МЭС» назначен Валентин Горобцов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта-PRO Законы (18+)Рынок средств индивидуальной защиты поставят под контроль
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 485 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика